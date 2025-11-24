Eski Yunanistan Başbakanı Çipras siyasete geri dönüyor

Yunanistan’ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, ülkenin yaşadığı borç krizinden on yıl sonra, merakla beklenen anılarını yayımladı.

Bugün okurla buluşan kitap, Çipras’ın siyasi bir geri dönüş planladığı yönündeki söylentileri güçlendiriyor.

Bir dönem kemer sıkma karşıtı söylemleriyle iktidara gelen ve ardından Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile milyarlarca euro'luk kurtarma paketini müzakere etmek zorunda kalan Çipras, yaşadıklarını anlatmayı "mecburiyet" olarak niteledi.

51 yaşındaki siyasetçi, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada; yaşananları, ihtilafları, ikilemleri ve ödenen bedelleri kendi deneyimlediği şekliyle aktarmak istediğini belirterek, "Sesimin duyulma vakti geldi" diye konuşmuştu.

MERKEL VE PUTİN İLE ANILARINI AKTARDI

AFP'nin haberine göre toplam 730 sayfalık adlı kitap, adını Çipras’ın 2018 yılında Yunanistan’ın on yıllık ekonomik krizden çıkışını ilan ettiği İyon adasından alıyor.

Kitapta Çipras, mali kriz dönemindeki zorlu süreci anlatırken, o dönemki Maliye Bakanı Yanis Varufakis gibi eski yoldaşlarına yönelik ağır eleştiriler yöneltti.

Bununla birlikte kitapta, Çipras’ın dönemin ABD Başkanı Barack Obama, eski Alman Şansölyesi Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi dünya liderleriyle yürüttüğü hassas müzakerelere dair dikkat çekici detaylar yer aldı.

Çipras, AB ve IMF'nin kurtarma anlaşmasını referanduma götürme kararı karşısında dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel’in "nutkunun tutulduğunu" aktardı.

Kitapta yer alan bir diğer çarpıcı anekdot ise Vladimir Putin ile ilgili. Çipras, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Yunan devlet tahvillerini satın alma teklifini reddettiğini ve bu parayı bir yetimhaneye bağışlamayı tercih edeceğini söylediğini belirtti.

Eski Başbakan, Yunan halkının ezici bir çoğunlukla ek kesintileri reddettiği referandumun, ülkecek "aşağılanmayı" savuşturmak için bir "silah" olduğunu savundu.

KİTAP YOK SATIYOR

Diğer yandan Ekathimerini gazetesinin aktardığı bilgilere göre Gutenberg yayınevi tarafından basılan kitap, daha satışa çıkmadan dördüncü baskısını yaparak büyük bir ticari başarı elde etti.

Kitap, Çipras’ın Yunanistan Komünist Gençliği’ndeki (KNE) aktivistlik günlerinden Syriza liderliğine, başbakanlık döneminden 2023’teki istifasına kadar uzanan siyasi yolculuğunu kapsıyor.

Fakat kitap, sol ve merkez sol siyasette tartışmaları alevlendirdi. Çipras, kitapta bazı siyasi tercihlerini savunup öz eleştiri yaparken, Syriza’nın düşüşünden sorumlu tuttuğu eski parti yetkililerini de hedef alıyor.

Özellikle eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, eski Meclis Başkanı Zoi Konstantopulu ve "Şemsiye" hizbinden eski Çalışma Bakanı Efi Ahçioğlu'nun adı geçiyor.

İKTİDARDAKİ YENİ DEMOKRASİ SKANDALLARLA BOĞUŞUYOR

Son haftalarda durum iktidardaki Yeni Demokrasi partisi açısından pek iç açıcı değil. Hafta sonu açıklama yapan çiftçiler, yüksek üretim maliyetlerini ve düşen üretici fiyatlarını protesto etmek amacıyla 30 Kasım’dan itibaren ülke genelindeki kara yollarını, gümrük noktalarını ve limanları kapatacaklarını duyurdu.

Çiftçiler, taban fiyat garantisi talep ederken, Ağustos 2024’ten bu yana koyun ve keçi sürülerini kıran hastalığa karşı etkili tedbirler alınmasını istiyor.

Ayrıca, bir tarım sübvansiyonu skandalıyla bağlantılı ödeme gecikmeleri de protestoların odak noktasında yer alıyor.

Aynı zamanda parlamentodaki soruşturma komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Eski Yeni Demokrasi yetkilisi ve milletvekili adayı Popi Semercidu, geçen hafta çarşamba günü ifadeye çağrıldı.

Basına yansıyan haberlerde Semercidu’nun lüks yaşam tarzına dikkat çekilirken, Ferrari ve Porsche kullanırken çekilmiş fotoğrafları servis edildi.

Semercidu, partneri ve en az altı aile üyesinin, AB tarım fonlarını dağıtmakla sorumlu kuruluş OPEKEPE’den 2,5 milyon euro sübvansiyon aldığı ortaya çıktı.

ÇİPRAS'IN ŞANSI VAR MI?

Yunanistan’da albaylar cuntası sona erdirilerek 1974’te demokrasinin yeniden tesis edilmesinden bu yana, eski başbakanların spot ışıklarından uzak durması ve yorum yapmaktan kaçınması yazılı olmayan bir kuraldı.

Ancak 2015-2019 yılları arasında borç krizinin zirve yaptığı dönemde ülkeyi yöneten Çipras, son yıllarda düşük bir profil çizse de şimdi geri dönüş hazırlığında.

Çipras, çok sayıda söylentinin ardından yeni bir parti kurma niyetinde olduğunu nihayet doğruladı. Geçen ayın başında, Haziran 2023’e kadar başkanlığını yürüttüğü Syriza’dan istifa ettiğini duyurdu ve milletvekilliğinden ayrıldı.

Sol eğilimli Efimerida ton Sintakton gazetesine verdiği söyleşide eski Başbakan, "bugün toplumdaki rolünü yerine getiremeyen ilerici muhalefetin yeniden örgütlenmesini" arzuladığını açıkladı.

SYRIZA'NIN OYLARI ERİYOR

Bunun yanı sıra siyaset bilimci Lefteris Kusulis, Alman Deutsche Welle (DW) kanalına yaptığı değerlendirmede, Çipras’ın ayrılışının Syriza için sonun başlangıcı olduğunu belirtti.

Kusulis, "Syriza şu anda yüzde 4’ün hemen altında seyrediyor ve bugün seçim olsa parlamentoya girmekte zorlanır" tespitinde bulundu.

Çipras ise artık "doğrudan vatandaşlarla konuşmayı" planladığını ifade ediyor.

2019'dan beri iktidar koltuğunda olan merkez sağ ise durumu farklı değerlendiriyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz günlerde parlamentoda yaşanan hararetli bir tartışma sırasında sol muhalefete seslenerek, "Yunanistan’ın, sizin ülkeyi yönettiğiniz dönemde olduğu gibi Avrupa'da yeniden alay konusu olmaması için savaşıyorum" demişti.

Siyaset bilimci Kusulis, "Atina siyasetinde şu anda büyük bir boşluk var" diyerek muhalefetin hiç olmadığı kadar zayıf ve parçalanmış durumda olduğunu da sözlerine ekledi.