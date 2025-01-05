Eski Yunanistan Başbakanı Simitis hayatını kaybetti

Eski Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis 88 yaşında hayatını kaybetti.

Yunanistan'daki Korinthos Hastanesi'nden yapılan açıklamada, eski Başbakan Simitis'in bu sabah ambulansla hastaneye getirildiği, ancak hayatını kaybetmiş olduğu bildirildi.



Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bu sabah ölen Simitis, Noel tatili için Korinthos'daki yazlığında bulunuyordu ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamıyordu.



Hastane personeli Simitis'in uykusunda hayatını kaybettiği yönünde tahminlerde bulunsa da ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane protokolü gereği otopsi yapılacak.

MİÇOTAKİS'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise kendi partisi Yeni Demokrasi'nin onlarca yıl en büyük rakibi olmuş Panhelenik Sosyalist Harekete (PASOK) hizmet etmiş Simitis'in ölümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Ülkeye önemli adımlarda eşlik eden değerli ve kibar siyasi rakip Kostas Simitis'i üzüntü ve saygı ile uğurluyorum." ifadesini kullandı.



Başbakan Miçotakis, Kostas Simitis'in Yunanistan'da 1967-1974 döneminde hakim olan cunta rejimine karşı verdiği mücadeleye dikkati çekerek, Simitis'in daha sonra PASOK'ta kurucu üye ve parti lideri olarak üstlendiği liderlik rollerini de hatırlattı.



Miçotakis, Simitis'in eşi Dafni Simitis ve çocuklarına başsağlığı diledi.



Dünyaya 1936'da gelen Simitis, Yunanistan'da defalarca iktidarda yer alan PASOK'un kurucu üyelerindendi.



Simitis, PASOK iktidarında birçok kez bakanlık yaparken, 1996-2004 yıllarında hem PASOK lideri hem de Başbakan olarak hizmet verdi.



Hukuk ve ekonomi eğitimi alan Simitis, akademisyen kimliğiyle de birçok üniversitede de dersler verdi.

KOSTAS SİMİTİS KİMDİR?

Almanya'da Marburg Üniversitesi'nde hukuk ardından Londra Ekonomi Okulu'te ekonomi eğitimi aldı. 1961'de Yüksek Mahkeme'de yargıç oldu. 1965'te Panhelenik Kurtuluş Hareketi Ulusal Konseyi'ne katılarak politikaya atıldı. Aynı yıllarda bir araştırma ve çalışma topluluğu olan Elexandros Papanastasiuou Derneği'ni kurdu.



1967-69 yıllarında Yunanistan'da iktidarda olan askerî cuntaya karşı bir dizi yasa dışı eylemde bulundu. Bu eylemlerin sonucunda mahkemelik oldu ve yargılanmamak için Almanya'ya kaçtı. Sürgün yıllarında da cuntaya karşı mücadelesine devam etti. Almanya'nın Konstanz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu. Bir süre sonra Justus Liebig Üniversitesi'nde ticaret ve medeni hukuk dalında profesörlük unvanı kazandı.



Cunta yıllarının ardından Yunanistan'a döndü ve 1985'te Yunan Parlamentosu'na girdi. 90'lı yıllara dek tarım, ulusal ekonomi ve endüstri bakanlıklarında bulundu. Başbakan Andreas Papandreu'nun 1996 ocağında sağlık nedenlerinden dolayı görevi bırakmasının ardından düzenlenen seçimlere Panhelenik Sosyalist Hareketi'nin (PASOK) lideri olarak girdi.



1996 eylülünde yapılan seçimleri kazanan PASOK, lideri Simitis'i de başbakanlık koltuğuna taşıdı. 17 Ağustos 1999'da Marmara'da meydana gelen büyük depremin ardından Türkiye'ye zeytin dalı uzatan ve iki toplum arasında tarihte görülmemiş bir yakınlaşmanın tohumlarını Ege'ye dikti. Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin adaylığına karşı Yunanistan vetosunu da kaldırarak Aralık 1999'da Türkiye'ye aday ülke statüsünün verilmesinde önemli rol oynadı.



Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu ile uyumlu çalışması da, Yunanistan'ın Türkiye politikasında yumuşamasında önemli rol oynadı.