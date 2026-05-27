Eski Yunanistan başbakanı yeni parti kurdu

Önümüzdeki yıl parlamento seçimlerine hazırlanan Yunanistan ’ın eski başbakanlarından Aleksis Çipras , yeni bir parti kurduğunu açıkladı.

Başkent Atina 'nın merkezindeki Thision Meydanı'nda halkın karşısına çıkan Çipras, bundan sonra siyasete yeni kurduğu Yunan Sol İttifakı (ELAS) partisi ile devam edeceğini ifade etti. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'ni 2009'da ülkede patlak veren ekonomik krizin müsebbibi olarak niteleyen Çipras, yolsuzluk iddialarını hatırlattı.

Esik başbakan, kırmızı ve mavi renklere sahip yeni partisinin dünyada hakim olan haksızlıklar ve savaşlara karşı mücadele edeceğini söyledi. Dünyada yaşanan çatışmalara da dikkati çeken Çipras, Yunanistan'ın kendini tehlikeye sokan "cepteki müttefik" mantığının aksine, acilen aktif ve çok yönlü bir dış politikaya ihtiyaç duyduğunu savundu.

Aleksis Çipras yeni partisinin vaatlerini ise onurlu yaşam , güçlü demokrasi, güçlü ve adil bir ekonomi , sosyal devlet anlayışı, haklarını koruyan ve barış köprüleri kuran bir Yunanistan olarak sıraladı.

Ülkenin ekonomik kriz yaşadığı 2015-2019 yıllarında başbakanlık koltuğunda oturan Çipras, 2009-2023 arasında liderliğini yaptığı Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) ve milletvekilliği görevinden Ekim 2025'te istifa etmişti.