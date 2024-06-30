Eski Devrimci Silahlı Güçleri duyurdu: Kolombiya'da "tek taraflı" ateşkes

Kolombiya hükümetiyle barış görüşmeleri yürüten, kısa adı FARC olan, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri mensupları "tek taraflı" ateşkes ilan etti.

Eski Devrimci Silahlı Güçleri duyurdu: Kolombiya'da "tek taraflı" ateşkes

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, 24 Haziran'da hükümeti heyetiyle bir araya gelen eski FARC'ın liderlerinden Ivan Marquez'in başında olduğu "Segunda Markitelya", görüşmelerin ilk turunun tamamlandığını duyurdu.

Yayımlanan ortak bildiride, Segunda Markitelya tek taraflı ateşkese uyacak ve elindeki rehineleri serbest bırakacağı belirtildi. 

Çatışmasızlığın tam olarak uygulanması için askeri operasyonları askıya alacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulamaya girmesinin önemine dikkat çekildi.

Taraflar arasındaki ikinci tur barış müzakerelerinin ağustos ayının ilk haftasında Küba'da yapılması bekleniyor.

IVAN MARQUEZ KİMDİR?

Gerçek ismi Luciano Marin Arango olan Ivan Marquez, 40 yıldan fazla FARC saflarında silahlı mücadelede yer aldı.

Marquez'e bağlı silahlı grubun, uzun süredir Venezuela-Kolombiya sınırında faaliyet gösterdiği biliniyor.

Marquez, Havana'da Kolombiya hükümetiyle yürütülen barış görüşmelerinde ise ana müzakerecilerden biri olmuştu.

Kasım 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından 70 yaşındaki Marquez, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısına katılmıştı.

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