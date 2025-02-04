Eski Şansölye Schröder tükenmişlik sendromuna yakalandı

Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, tükenmişlik sendromuna yakalandı. Alman basınında yer alan haberlerde, son yıllarda Rusya ile olan bağları nedeniyle eleştirilen 80 yaşındaki Schröder'in hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.

Habere göre Schröder'in doktoru eski başbakanın bitkinlik ve belirgin şekilde enerji düşüklüğü yaşadığını belirtti.

Avukatı Hans-Peter Huber, doktorun tavsiyesi üzerine Schröder'in klinik tedaviye başlama kararı aldığını söyledi.

ESKİ ALMANYA BAŞBAKANI SCHRÖDER KİMDİR?

Almanya'da 1998-2005 yılları arasında başbakanlık yapan Gerhard Schröder, 1999'dan 2004'e kadar ise Sosyal Demokrat Parti'nin lideri olarak görev yapmıştı.

Rus devlet enerji şirketleriyle olan ilişkisi ve Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkilerini sürdürmesi Schröder'i Alman siyasetinden uzaklaştırmıştı.