Estonya askerlik süresini 2027’den itibaren bir yıla çıkarıyor

estonya ordusunda mevcut sistemde görev süresi yapılan göreve göre 8 veya 11 ay arasında değişiyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte tüm yükümlüler için hizmet süresi eşit şekilde bir yıl olacak.

Ayrıca şu anda yılda üç kez yapılan celp dönemleri ikiye düşürülmesine rağmen, yıllık asker sayısının aynı kalacağı ve en fazla 4 bin 100 yükümlünün hizmet vereceği bildirildi.

Estonya makamları, bu değişikliğin orduya daha iyi eğitimli ve hazır güç kazandırmayı hedeflediğini vurguladı.