İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Estonya Başbakanı Kristen Michal, Rusların kendi ulusal bayrak ve sembolleri altında spor müsabakalarına katılımının Avrupa Birliği (AB) tarafından yasaklayacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti.



“BAZI RUS SPORCULAR RUS ORDUSUNDA GÖREV YAPIYOR” İDDİASI



Kremlin'i, "saldırganlığını meşrulaştırmak için sporu kullanmakla" suçlayan Başbakan Michal, Rusların müsabakalara alınmaması için AB'ye çağrıda bulunurken, bazı Rus sporcuların Rus ordusunda görev yaptığını savunarak, "Ukrayna'dan gelen fotoğraflara, öldürülen kadınlara ve çocuklara bakıp da bu insanların spor etkinliğinizin bir parçası olmasının sorun olmadığını nasıl söyleyebilirsiniz?" ifadelerini kullandı.



RUSYA ULUSLARARASI SPOR ARENASINA YAVAŞ YAVAŞ GERİ DÖNÜYOR



Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın, uluslararası spor arenasına yavaş yavaş geri dönmeye başlaması, Kiev'in Avrupa ve Kanada'daki müttefiklerini endişelendiriyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi bu yılın başlarında, Rusya'ya uzaklaştırma kararını kaldırdığını duyurarak Rus takımlarının 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yarışmasının önünü açmıştı.

Bir diğer endişe kaynağı ise önümüzdeki mayıs ayında Almanya'da düzenlenmesi planlanan Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya'nın bu yarışmaya katılımının uygun olduğuna hükmetmişti.



AVRUPA KOMİSYONU'NDAN YENİ YASAK ÖNERİSİ



Avrupa Komisyonu geçen hafta, Rus ve Belaruslu sporcuların AB içindeki herhangi bir spor etkinliğinde kendi ulusal bayrakları altında yarışmalarının yasaklanmasını önermişti. Bu kapsamda Rusya'nın ayrıca Avrupa spor ve kültür derneklerine sponsor olması yasaklanacak, Rus yetkililer de Avrupa spor derneklerinden menedilecek.

AB'nin Rusya'ya yönelik 22'nci yaptırım paketi önerisinin bir parçası olan bu yasakların, 27 üye ülkenin tamamı tarafından oy birliğiyle kabul edilmesi gerekiyor.