Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak.

Türkiye ve arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıl dönümüne denk gelen ziyaret kapsamında, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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