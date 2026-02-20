Estonya doğu sınırına 600 sığınak tedarik edecek

Estonya Savunma Yatırımları Merkezinden (ECDI) yapılan yazılı açıklamaya göre, büyük ölçekli sığınak alımı için kamu ihalesi açıldı.

Estonya, doğu sınırına konuşlandırılmak üzere en fazla 600 beton sığınak tedarik etmeyi planlıyor. Letonya da bu ihaleye ilgi gösterdi, olası katılımı konusunda görüşmeler sürüyor.

ECDI Genel Müdür Yardımcısı Asko Kivinuk, bu çalışmayı güney komşularıyla yürütmekten memnuniyet duyduklarını ve ortak tedarik sayesinde maliyet tasarrufu sağlayacaklarını belirtti.

Kivinuk, "Baltık Savunma Hattı için ilk sığınaklar zaten teslim edildi ve kurulumları Estonya'nın güneydoğusu ve kuzeydoğusunda adım adım ilerliyor. Kazanılan deneyim, daha büyük ölçekli bir tedarike devam etme konusunda bize güven veriyor." ifadesini kullandı.

ECDI, Baltık Savunma Hattı'nı mevcut onaylı kapsamı dahilinde 2027 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Baltık Savunma Hattı, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın, Rusya ve Belarus ile olan kara sınırlarında olası bir askeri saldırıyı sınır hattında durdurmayı amaçlıyor.