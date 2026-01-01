Estonya İstihbaratı: Rusya’nın NATO’ya saldırı planı yok

Estonya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Kaupo Rosin, Rusya’nın şu aşamada Baltık ülkelerine ya da herhangi bir NATO üyesine yönelik doğrudan bir saldırı planlamadığını açıkladı.

Estonya devlet yayın kuruluşu ERR News’e konuşan Rosin, Rusya’nın NATO ülkelerine karşı hibrit faaliyetlerini sürdürdüğünü, ancak NATO’nun aldığı önlemlerin Moskova’nın hareket alanını belirgin şekilde daralttığını vurguladı.

NATO BASKISI ETKİLİ OLUYOR

Rosin’e göre, NATO’nun son bir yılda attığı adımlar, Rusya’yı olası provokasyonları azaltmaya zorladı. Özellikle Baltık Denizi’ndeki “Baltic Sentry” (Baltık Nöbeti) misyonu ve benzeri önlemler, Rusya’ya bağlı olduğu belirtilen “gölge filo”nun faaliyetlerini zorlaştırdı.

Batılı ülkelerin bu filoya yönelik baskılarının, gemilerin bayrak devletleri ve sigorta şirketleri üzerinde de etkili olduğunu belirten Rosin, Fransız makamlarının bu kapsamda bir petrol tankerine el koymasını örnek gösterdi. Gölge filonun “dokunulmaz” olmadığını ifade eden Rosin, bu baskının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

HAVA SAHASINDA DAHA TEMKİNLİ RUSYA

Rosin, Rusya’nın Ukrayna üzerindeki İHA uçuş güzergahlarını, riskleri azaltacak şekilde yeniden düzenlediğini belirtti. Ayrıca Rus askeri uçaklarının Baltık Denizi üzerindeki uçuşlarında artık çok daha dikkatli davrandığını ve belirlenen rotalara sıkı şekilde uyduğunu söyledi.

Eylül ayında üç Rus MiG-31 savaş uçağının yaklaşık 12 dakika boyunca Estonya hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili olarak ise Rosin, Tallinn yönetiminin olaya verdiği tepkinin yerinde ve ölçülü olduğunu ifade etti.

RUSYA'NIN ASIL HEDEFİ NE?

Estonyalı istihbarat şefine göre, Rusya’nın şu anki temel stratejik hedefi, Avrupa’daki yeniden silahlanma sürecini yavaşlatmak. Moskova’nın bu amaçla geniş bir plana sahip olduğunu söyleyen Rosin, özellikle NATO’nun doğu kanadındaki ülkeleri hedef alan sabotaj eylemlerinin, Rus makamlarının bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştiğini belirtti.

Bu tür eylemlerin temel amacının, Ukrayna’ya verilen desteği zayıflatmak, ülkeleri istikrarsızlaştırmak ve lojistik tedarik hatlarını sekteye uğratmak olduğu ifade edildi.

“CAYDIRICILIĞI KORUMAK ŞART”

Rosin, NATO’nun önündeki en önemli görevin caydırıcılığı sürdürmek olduğunu vurgulayarak, Rusya’nın hala NATO’ya saygı duyduğunu söyledi ve bu durumun korunabilmesi için NATO, Avrupa Birliği ve Estonya gibi üye ülkelerin savunma yatırımlarına devam etmesi ve uzun vadeli bir çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

“Mevcut durumu korumak bile ciddi bir yatırım ve kararlılık gerektiriyor” diyen Rosin, önümüzdeki yıllarda bu yükümlülüğün daha da önem kazanacağını söyledi.