Estonya: Rusya, Batı ile askeri çatışmaya hazırlanıyor

HAZIRLIK YAPILMASI CAYDIRICI OLABİLİR



Rosin, "Bir Rus saldırısı olasılığı, herhangi bir hazırlık yapılmazsa çok daha yüksek olacaktır" diye ekledi.



Bu sırada Estonya Başbakanı Kremlin'in arananlar listesine eklendi ve "Bu kişiler ülkemize ve tarihimize yönelik düşmanca davranışlarda bulundu" açıklaması yapıldı.



Estonya ve diğer Baltık Devletleri, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinden sonra askeri harcamalarını ekonomilerinin yüzde 2'sinden fazlasına yükseltti ve NATO müttefikleri bu ülkelerdeki varlıklarını artırdı.



Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kalıcı yabancı konuşlandırmasını yaparak 2027 yılına kadar bölgede 4 bin 800 savaşa hazır birliğe sahip olmayı planlıyor.



Rosin, NATO ve müttefiklerinin Rus tehdidine karşı koymak için doğru yönde ilerlediğini söyledi.

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