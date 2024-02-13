Estonya: Rusya, Batı ile askeri çatışmaya hazırlanıyor

Batılı yetkililer, Rusya'nın NATO'nun doğu kanadındaki ülkelere yönelik askeri tehdidi konusunda uyarıda bulunarak Avrupa'yı yeniden silahlanmaya çağırdı.
İstihbarat servisi şefi, değerlendirmenin Rusya'nın NATO üyesi Finlandiya ve Baltık ülkeleri Estonya, Litvanya ve Letonya ile olan sınırı boyunca konuşlanmış kuvvet sayısını ikiye katlama planlarına dayandığını söyledi.
Rosin, NATO ve müttefiklerinin Rus tehdidine karşı koymak için doğru yönde ilerlediğini söyledi., Estonya'nın ulusal güvenlik tehditleri raporunun açıklanmasında gazetecilere verdiği demeçte, "Rusya uzun vadeli bir çatışma yolunu seçti... ve Kremlin muhtemelen önümüzdeki on yıl içinde NATO ile olası bir çatışma bekliyor." diye konuştu.
Rosin, Rusya'nın askeri saldırısının kısa vadede "oldukça düşük" ihtimal olduğunu, bunun Rusya'nın Ukrayna'da asker bulundurmak zorunda olmasından kaynaklandığını söyledi.
HAZIRLIK YAPILMASI CAYDIRICI OLABİLİR
Rosin, "Bir Rus saldırısı olasılığı, herhangi bir hazırlık yapılmazsa çok daha yüksek olacaktır" diye ekledi.
Bu sırada Estonya Başbakanı Kremlin'in arananlar listesine eklendi ve "Bu kişiler ülkemize ve tarihimize yönelik düşmanca davranışlarda bulundu" açıklaması yapıldı.
Estonya ve diğer Baltık Devletleri, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinden sonra askeri harcamalarını ekonomilerinin yüzde 2'sinden fazlasına yükseltti ve NATO müttefikleri bu ülkelerdeki varlıklarını artırdı.
Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kalıcı yabancı konuşlandırmasını yaparak 2027 yılına kadar bölgede 4 bin 800 savaşa hazır birliğe sahip olmayı planlıyor.
Rosin, NATO ve müttefiklerinin Rus tehdidine karşı koymak için doğru yönde ilerlediğini söyledi.
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