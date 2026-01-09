Estonya, Rusya sınırındaki çit ve güvenlik altyapısını 2027 sonunda tamamlayacak

Tallinn – Estonya Polis ve Sınır Muhafızları Dairesi (PPA) Genel Müdür Yardımcısı ve Sınır Muhafızları Başkanı Veiko Kommusaar, ERR’ye yaptığı açıklamada, planlanan çalışmaların takvime uygun ilerlediğini söyledi.

Veiko Kommusaar’a göre, 2025’te planlanan ana işler büyük ölçüde tamamlandı ve kara sınırının önemli bir bölümünde tel çitler ile diğer fiziksel engeller kuruldu. Doğal koşulların izin vermediği, bataklık ve ulaşılması zor alanlarda ise alternatif güvenlik yöntemleri uygulanıyor.

47 KİLOMETRELİK YENİ ALT YAPI

Yetkililer, 2025 yılında yaklaşık 47 kilometrelik iki büyük kara sınırı kesiminde alt yapı çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Projenin 2026 ve 2027’de de genişletilerek süreceği, hatta daha önce çit planlanmayan bazı bölgelerde de güvenlik engellerinin kurulacağı ifade edildi. Bu alanlar arasında, geçmişte Rusya ile arazi takası yapılması düşünülen noktalar da bulunuyor.

SINIR KAPILARI DA GÜÇLENDİRİLDİ

Geçen yıl yalnızca sınır hattı değil, sınır kapılarının altyapısı da tahkim edildi. PPA, kapılara katlanabilir bariyerler, ilave engeller ve “ejderha dişleri” olarak bilinen beton savunma unsurlarının yerleştirildiğini açıkladı.

Estonya tarafı, nihai hedefin fiziksel engelleri modern gözetleme teknolojileri ve merkezi komuta sistemiyle birleştirerek doğu sınırında bütüncül bir güvenlik yapısı kurmak olduğunu vurguluyor.

LETONYA ÇİTİ TAMAMLADI

Letonya kamu yayıncısına göre, teknik olarak mümkün olan tüm kesimlerde yaklaşık 280 kilometrelik sınır boyunca çitler inşa edildi. Çitin modern gözetleme sistemleriyle donatılmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Proje, Letonya devletine ait inşaat şirketi Valsts Nekustamie Ipašumi (VNĪ) tarafından yürütüldü. Şirket, sınır devriye yolları ve mühendislik çözümleri gibi ek güvenlik alt yapılarını da hayata geçirdi.

BALTIK BÖLGESİNDE GÜVENLİK ARAYIŞLARI

Geçtiğimiz yıl Litvanya’da da sınır güvenliği için arazinin bilinçli şekilde bataklığa dönüştürülmesi gibi sıra dışı savunma fikirleri tartışılmıştı. Baltık ülkeleri, Rusya sınırlarında giderek artan güvenlik kaygıları nedeniyle fiziksel engeller, teknoloji ve çevresel önlemleri bir arada değerlendiren yeni sınır savunma modelleri üzerinde çalışmayı sürdürüyor.