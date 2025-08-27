Estonya'da Rus istihbaratına çalışan 63 yaşındaki kadına hapis cezası

Estonya-Rus çifte vatandaşı Erna Moisejeva, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile iş birliği yaparak Estonya’ya karşı istihbarat faaliyetlerinde bulunmak ve yaptırımları ihlal etmek suçlarından 3 yıl hapse mahkum edildi.



Tartu Bölge Mahkemesi’nde yapılan dava sonucunda, 63 yaşındaki Moisejeva’nın FSB adına Estonya güvenliğine yönelik bilgi topladığı ve Rusya’da yaşayan ancak Estonya’da çalışan kişiler hakkında bilgi sağladığı belirlendi.

Moisejava'nın ayrıca, Estonya’dan Rusya’ya yaya bir şekilde 7 şişe pahalı şarap kaçırmaya çalıştığı ancak gümrük yetkilileri tarafından yakalandığı öğrenildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Estonya'da yaşayan ve Rusya'nın Pskov Oblastı'nda çalışan Moisejava, mahkemede suçunu kabul edederek casusluk faaliyetlerinden dolayı pişman olduğunu belirtti.

Moisejava, “Yaptıklarımdan derin üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı.



Estonya Devlet Savcısı Triinu Olev-Aas, Rus istihbaratının sadece devlet sırlarıyla ilgilenmediğini, toplum içindeki her bilginin önemli olduğunu vurguladı.

Estonya İç Güvenlik Servisi (KAPO) yetkilisi Taavi Narits ise çifte vatandaşların sınır ötesi çalışmasının güvenlik riski oluşturduğunu belirtti.

