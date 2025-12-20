Estonya'da servis şoförü, radyoda Putin'in konuşmasını dinlediği için işten atıldı

Estonya’nın İda-Virumaa Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hendrik Agur, servis aracını teslim alırken otobüs içinde radyodan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuşmalarını yayınlayan servis soförünün işten atıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Agur, yaşananları “korkutucu” olarak nitelendirerek, öğrencilerin eğitim gezileri ve stajlara bu ortamda taşındığını fark etmenin kendisini sarstığını söyledi. Agur, bundan sonra Estonya’nın değerlerine ve Estonca dil ortamına uygun bir sürücü aradıklarını ilan etti.

“KULAKLARIMA İNANAMADIM”

Agur, “Radyoyu açtım ve kulaklarıma inanamadım. Putin konuşuyordu. Uzun süre dinlemeye gerek yoktu” ifadelerini kullandı. Bu tür bir ortamın artık geride kaldığını vurgulayan Agur, yeni şoförün yalnızca araç kullanmakla kalmayıp Estonca dil ortamını da sağlaması gerektiğini söyledi.

“DİL SORUNU” UYARISI

Agur, daha önce de özellikle İda-Virumaa ve diğer bölgelerdeki eski Rus okullarının yöneticilerini, öğrencilerin devlet dili olan Estoncayı bilmeden mezun edilmesi nedeniyle sert biçimde eleştirmişti.

Yaşananların ardından Agur, Estonya genelindeki Estonca öğretmenlerine özel bir çağrıda bulundu. 2026 Ocak ayından itibaren 3 ila 5 ay süreli bir “eğitim misyonu” için İda-Virumaa’ya gelmeleri istendi.

Estonya'da nüfusun yaklaşık yüzde 29’u ana dili olarak Rusça konuşuyor.