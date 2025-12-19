Estonya'da "vatana ihanetle" suçlanan Rusya yanlılarına ceza yağdı

Mahkemenin kararına göre Rusya’ya yakın görüşleriyle bilinen Koos Partisi’nin lideri Aivo Peterson 14 yıl, Rusya’da iş yapan bir iş insanı Dmitri Rootsi 11 yıl, Estonya’da oturum izni bulunan Rusya vatandaşı blogger Andrey Andronov ise 11 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sanıkların hiçbiri suçlamaları kabul etmedi. Buna rağmen mahkeme, sanıkların Rusya’nın çıkarları doğrultusunda Estonya kamuoyunu etkilemeye çalıştığına hükmetti.

Soruşturma, Estonya iç istihbarat servisi KaPo tarafından yürütüldü. Dava, doğrudan KaPo yönetimi tarafından koordine edildi. Yetkililer, kararın Estonya’daki “Rusya yanlısı faaliyetlere karşı net bir mesaj” olduğunu savundu.

DONBASS ZİYARETİ VE PROPAGANDA İDDİASI

Aivo Peterson, Mart 2023’te Rusya’nın kontrolündeki eski Ukrayna topraklarına yaptığı ziyaretin ardından gözaltına alınmıştı. Peterson’un Donbass’ta çektiği videoları Estonya’da yayımlayarak Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonunu desteklediği öne sürüldü. Savcılığa göre bu içeriklerin amacı, Estonya toplumunun Ukrayna’ya verdiği desteği zayıflatmaktı.

Mahkeme ayrıca Peterson ve Rootsi’nin, kriz anında silahlı kuvvetlerin yerini alabilecek bir “sivil savunma birimi” kurmaya çalıştıklarını ve Rus askeri istihbaratıyla temas kurduklarını iddia etti. Bu suçlamalara ilişkin somut kanıt sunulamadığı kabul edilse de, mahkeme sanıkların Rusya lehine etki faaliyetlerinde bulunduğu kanaatine vardı.

MADDİ KAZANÇ VE PARA CEZALARI

Mahkeme, Peterson’un Donbass ziyareti kapsamında en az 2 bin 206 euro maddi kazanç elde ettiğini belirtti. Bu kapsamda Peterson’dan ele geçirilen nakit paraya el kondu ve ek ödeme yapılmasına hükmedildi. Üç sanık ayrıca yargılama masraflarını da devlete ödemekle yükümlü kılındı.

KaPo Başkanı Margus Palloson, Ukrayna’da olası bir barış anlaşmasının bile Estonya için tehdit algısını değiştirmeyeceğini savundu. Palloson, Rusya’nın Estonya’yı kendi etki alanı içinde gördüğünü ve ülkede “gizli Rusya yanlısı bir cephe” bulunduğunu ileri sürdü.

Mahkeme kararı henüz kesinleşmedi. Sanık avukatları da, 30 gün içinde temyize gideceklerini açıkladı.