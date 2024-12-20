Estonya'dan Rusya yasağı: 21 yaşa kadar gençler Rusya ve Belarus'taki etkinliklere katılamayacak

Estonya Dışişleri Bakanlığından paylaşılan bilgiye göre, Estonya hükümeti, Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna'nın, Rusya ile Belarus'un "düşmanca etki faaliyetlerine karşı korumak amacıyla" sunduğu yaptırım önerisini kabul etti.



Kabul edilen öneriye göre 21 yaşa kadar Estonya vatandaşlarının veya ülkede oturma iznine sahip kişilerin, Rusya ile Belarus'un "çıkarlarına hizmet eden", "iki ülkenin saldırgan politikalarını ve Ukrayna'daki savaşı haklı çıkardığı" söylenen etkinliklere katılması yasaklandı.



Bakan Tsahkna, Rusya’nın "etki faaliyetleri yürütmek için dil, kültür, eğitim, spor, tarih ve kilise gibi propaganda yöntemlerini kullandığını" savunarak, düzenlenen etkinliklerin Avrupalı gençleri "hedef aldığını" kaydetti.



"Rusya, saldırganlığını meşru çıkarmanın ve söylemini yaymanın yollarını arıyor; bunu kültür, gençlik çalışmaları ve spor yoluyla yapmak da bir seçenek." ifadesini kullanan Tsahkna, bunun çocukları ve gençleri "hedef almasının" ürkütücü olduğu değerlendirmesini yaptı.



Tsahkna, yaptırım kararının çocukları ve gençleri "hedef almadığını" söyleyerek, yaptırımların etkinlikleri "düzenleyen ve destekleyenlere" karşı olduğuna işaret etti.



Söz konusu yaptırım, "caydırıcı bir önlem olarak" tanımlanırken ihlaller halinde ekonomik cezalar ya da 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.