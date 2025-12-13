Estonyalı siyasetçilerin Dalay Lama ziyaretinde skandal. Vekiller sarhoş olunca siyasi kriz çıktı

Estonya Parlamentosu'ndaki Tibet Destek Grubu’nun 20–28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Hindistan ziyaretine, Destek Grubu Başkanı Juku-Kalle Raid ile milletvekilleri Tiit Maran, Anti Poolamets, Marek Reinaas ve Margit Sutrop katıldı. Ziyaret kapsamında Dalay Lama’nın 90. doğum günü etkinliğine ve Estonya’nın Yeni Delhi Büyükelçiliği’ne ziyaret gerçekleştirildi.



Estonya’da yayımlanan Ohtuleht gazetesinin haberine göre, ziyaret sırasında özellikle Juku-Kalle Raid, Marek Reinaas ve İçişleri Bakanı’nın danışmanı Kadri Napritson-Acuna’nın alkol kullanımı sorun yarattı. Haberde, Dalay Lama ile yapılacak görüşme öncesinde ev sahibi tarafın Estonyalı heyeti uyarmak zorunda kaldığı aktarıldı.

“ALKOL İLE SİGARA KOKUSUNA TAHAMMÜL EDEMİYOR”

Ev sahiplerinin Estonyalı yetkililere, “Sizin kültürünüzde içki ve sigaranın yeri olduğunu anlıyoruz, ancak Dalay Lama çok yaşlı ve alkol ile sigara kokusuna tahammül edemiyor. En azından o gün içki içmemenizi ve sigara kullanmamanızı rica ediyoruz” şeklinde bir uyarıda bulunduğu belirtildi.



Yaşananlar üzerine yerinde bir “kriz toplantısı” düzenlendiği, toplantıda ismi geçen üç kişinin de bulunduğu ifade edildi. Tartışmanın Juku-Kalle Raid’in, “Biz burada pioner kampında değiliz” sözleriyle sona erdiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Juku-Kalle Raid’in alkolle ilgili ilk tartışmalı olayını yaşamadığına dikkat çekildi. İki yıl önce Estonya Parlamentosu’ndaki büfede yaşanan bir olay nedeniyle polis çağrıldığı, Raid’in arkadaşlarıyla birlikte büfede taşkınlık yaptığı ve daha sonra genel kurul salonunda uyuyakaldığı iddia edildi.

BAKANDAN “İDDİALAR ÇARPITILDI” ÇIKIŞI

Öte yandan İçişleri Bakanı danışmanı Kadri Napritson-Acuna, haber yayımlanmadan önce Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ohtuleht’te yer alan iddiaları “kötü niyetli ve çarpıtılmış” olarak nitelendirdi. Napritson-Acuna, Juku-Kalle Raid’in Tibetliler arasında “bir kahraman” olarak görüldüğünü savundu.

Napritson-Acuna ayrıca Hindistan ziyaretine resmi görevle değil, onaylı ve kayıtlı kişisel izni kapsamında katıldığını, seyahat masraflarının Estonya vergi mükellefleri tarafından karşılanmadığını ve bu süreçte Estonya devletini temsil etmediğini vurguladı.