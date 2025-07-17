Et yiyen bakteri geri döndü: Açık yaradan vücuda girdi, 4 can aldı

ABD'nin Florida eyaletinde bu yıl dört kişinin et yiyen bir bakteri türü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.



Florida Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2025 yılında toplam 11 kişi bu bakteriyle enfekte oldu.



"Vibrio vulnificus" adlı bakteri, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre kıyı sularında bulunan daha geniş bir Vibrio bakterileri grubunun bir parçası.

AÇIK YARADAN VÜCUDA GİRİYOR



Bu bakteri genellikle ılık ve hafif tuzlu deniz suyunda yaşar ve insanların yüzme sırasında açık yaralarından vücuda girebilir.



Sağlık yetkilileri, çiğ kabuklu deniz ürünleri, özellikle de çiğ istiridye tüketiminin de enfeksiyon kaynağı olabileceğini belirtti.

BELİRTİLERİ NELER?



Her ne kadar enfeksiyonlar nadir görülse de, Vibrio vulnificus genellikle kusma, ishal ve karın ağrısıyla seyreden vibriozis adı verilen bir hastalığa yol açabilir. Ayrıca ciddi cilt enfeksiyonlarına da neden olabilir.



Bakteriyel cilt enfeksiyonunun belirtileri arasında ateş, kızarıklık, ağrı, şişlik, sıcaklık artışı, renk değişikliği ve akıntı yer alıyor.

Sağlıklı bireyler genellikle sadece hafif semptomlar gösterse de, bağışıklığı baskılanmış kişiler veya kronik karaciğer hastalığı olanlar için durum çok daha ciddi olabilir.

KANA KARIŞIRSA NE OLUR?

Bakteri kana karışırsa, ateş, titreme, septik şok ve kabarcıklı deri lezyonları ile seyreden ağır bir hastalığa neden olabilir. Bu tür kan dolaşımı enfeksiyonlarının yaklaşık yarısı ölümle sonuçlanıyor.

Bazı ciddi vakalarda bakteri, yaralı dokunun ölmesine neden olan nekrotizan fasiit adı verilen bir enfeksiyona yol açabiliyor. Bu nadir komplikasyon, bakterinin halk arasında “et yiyen bakteri” olarak anılmasına yol açtı.

2024 YILINDA 19 CAN ALDI

Florida Sağlık yetkilileri, şimdiye kadar kişiden kişiye bulaş tespit edilmediğini aktardı.

2024 yılında Florida’da toplam 82 Vibrio vulnificus vakası ve 19 ölüm kayıtlara geçti.