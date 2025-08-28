Et yiyen kurtçuk vakaları kontrolden çıkıyor: Meksika’da korkutan artış

Meksika hükümeti verilerine göre, ülkede 17 ağustos itibarıyla hayvanlarda 5 bin 86 et yiyen vidalı kurtçuk vakası kaydetti.

Bu rakam, temmuz ayında bildirilen vaka sayısına göre yüzde 53'lük bir artışa tekabül ediyor.

Daha önce kamuoyuna açıklanmayan güncellenmiş rakamlar, şu anda 649 aktif vaka olduğunu gösteriyor. Çiftçilik işletmesi East Foundation'ın CEO'su Neal Wilkins, “Bu kesinlikle endişe verici. Özellikle aşırı sıcaklarda, aylık rakamlarda yüzde 50'lik bir artış olması, bunun kontrol altına alınamadığı anlamına geliyor” dedi.

Vakaların büyük çoğunluğu sığırlarda tespit edildi ancak Meksika hükümetinin verileri köpekler, atlar ve koyunlarda da istila olduğunu gösterdi.

VİDALI KURTÇUK NEDİR?

Vidalı kurtçuklar, sıcakkanlı hayvanları canlı canlı yiyen ve sığır sürülerini ve yerel vahşi yaşamı tahrip edebilen parazitler olarak biliniyor.

2023'te salgın başladığından beri vidalı kurtçuklar Orta Amerika'dan kuzeye doğru Meksika'ya ilerledi ve ABD'ye yaklaştı. Amerikalı çiftçiler ve hayvancılık sektörü oyuncuları, ABD tahminlerine göre Amerika'nın en büyük sığır üretim eyaleti olan Teksas'a yaklaşık 1,8 milyar dolarlık bir zarara mal olacak bir istiladan korkarak, sineklerin kuzeye doğru ilerleyişini yakından izledi.

KONAKÇISINI ÖLDÜRÜYOR

Dişi vidalı kurt sinekleri, sıcakkanlı hayvanların yaralarına yüzlerce yumurta bırakır. Yumurtalar çatladığında, larvalar keskin, kancalı ağızlarını kullanarak canlı eti delip geçerler. Beslenir, yarayı büyütür ve tedavi edilmezse sonunda konakçısını öldürürler.

Amerika Birleşik Devletleri'nde salgın etkisindeki bir ülkeden seyahatle bağlantılı Yeni Dünya vidalı kurdu vakasının ilk insan vakası pazar günü bildirilmişti.

