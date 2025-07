Et yiyen kurtçuklarla havadan mücadele: Milyarlarca sinek doğaya salınacak

ABD hükümetinin et yiyen kurtçuklarla mücadele etmek için Meksika ile Teksas eyaletinin güneyinde havadan doğaya bırakılmak üzere milyarlarca sinek yetiştirmeye hazırlandığı açıklandı.



CBS haber sitesinin haberine göre, kulağa korku filminden çıkmış gibi gelen bu plan, ABD’nin sığır eti sektörüne ve yaban hayatına zarar verebilecek, hatta ev hayvanlarının ölümüne sebep olabilecek kurtçuklara karşı hükümetin mücadele planlarının bir parçasını oluşturuyor. Bu “garip” bilimsel yöntemin daha önce işe yaradığı ifade ediliyor.



RADYASYONLA KISIRLAŞTIRILARAK DOĞAYA SALINACAKLAR



Parazitler konusunda uzmanlaşmış bir isim olan Florida Üniversitesi’nden Yard. Dç. Doktor Edwin Burgess, “Bu, son derece iyi bir teknoloji” dedi, bunun “büyük bir sorunu çözmek için bilimi kullanma konusunda tüm zamanların en iyisi olduğunu” belirtti.



ABD hükümetinin söz konusu planı, vida kurdu sineğinin et yiyen larvalarını hedef alacak. ABD Tarım Bakanlığı, bu sineğin larvalarını hedef almak için erkek yetişkin sineklerin üretimini ve dağıtımını artırmayı, bu sinekleri ise doğaya salmadan önce radyasyon kullanarak kısırlaştırmayı planlıyor.



Bu erkek sinekler, dişilerle çiftleşiyor; ancak dişilerin bıraktığı yumurtalar döllenmemiş olduğu için yumurtalardan larva çıkmıyor. Zaman içinde daha az larva anlamına gelen bu eylemin sonrasında sinek popülasyonu azalmaya başlıyor. Bunun tarım ilacı kullanmaktan daha etkili bir yöntem olduğu, Panama’nın et yiyen kurtçukları on yıllar önce bu şekilde bertaraf ettiği ifade ediliyor.



MEKSİKA’DA FABRİKA, TEKSAS’TA DAĞITIM MERKEZİ AÇILACAK



Panama’daki bir fabrikadan çıkan kısır sinekler buradaki sinek popülasyonunu yıllarca kontrol altında tutsa da geçen yıl Meksika’nın güneyinde yeniden ortaya çıktılar. ABD Tarım Bakanlığı’nın da bu bağlamda Temmuz 2026 yılına kadar Meksika’nın güneyinde yeni bir vida kurdu sineği fabrikası kurması bekleniyor.

Bakanlığın bunun sonrasında yıl sonuna kadar Teksas’ın güneyinde bir sinek dağıtım merkezi açması öngörülüyor. Böylelikle gerekli olması halinde Panama’da gelen sineklerin de ithalatı ve dağıtımının sağlanabileceği düşünülüyor.



NADİREN İNSANLARDA DA GÖRÜLEBİLİYOR



Latince ismi “Cochliomyia hominivorax” olan parazit, “insan yiyici” olarak da biliniyor. ABD Tarım Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre, bu sineklerin larvaları (kurtçuklar) yaşayan bir hayvanın etine girdiğinde hayvana çok ciddi zarar veriyor, bu durum hayvan için çoğu zaman ölümcül oluyor. Bu parazitler, küçük ve büyükbaş hayvanlarda, ev hayvanlarında, bazı zamanlarda kuşlarda ve nadir durumlarda insanlarda görülebiliyor. Dişi sineklerin yaralara yumurta bırakabildiği ifade ediliyor.



Veterinerlerin enfekte olmuş hayvanlar için etkili tedavi yöntemleri olsa da söz konusu parazit hayvanların acı çekmesine sebep oluyor.