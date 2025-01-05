ETIAS nedir? ETIAS nasıl çalışır?

Elektronik seyahat yetki sistemi fikri ilk olarak 2016 yılında Avrupa Komisyonu tarafından önerildi ETIAS, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 12 Eylül 2018 tarihli (AB) 2018/1240 Tüzüğü ile resmi olarak kurulmuştur. Avrupa Birliği tarafındanyürürlüğe konulan bir seyahat izni sistemidir. ETIAS, Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat eden vatandaşlar için önceden bir güvenlik taraması yapmayı amaçlar. Sistem, Schengen Bölgesi'ne seyahat etmek isteyen yolcuların giriş izni almadan önce çevrimiçi bir başvuru yapmasını gerektirir.

ETIAS NASIL ÇALIŞIR?



Çevrimiçi Başvuru: Schengen Bölgesi'ne seyahat etmeyi planlayan kişiler, seyahatten önce ETIAS web sitesi veya mobil uygulama üzerinden çevrimiçi bir form doldurur. Bu formda kişisel bilgileri, pasaport bilgileri, seyahat detayları ve güvenlik soruları yer alır.



Ücret Ödeme: Başvuru esnasında küçük bir işlem ücreti ödenir.



Güvenlik Taraması: Verilen bilgiler, çeşitli veri tabanları (Europol, Interpol, Schengen Information System vb.) aracılığıyla kontrol edilir. Bu süreçte, başvuru sahibinin Schengen Bölgesi için bir güvenlik riski oluşturup oluşturmadığı değerlendirilir.



Sonuç: Genellikle birkaç dakika içinde, başvuru sahibine seyahat izni onaylanır veya reddedilir. Eğer onaylanırsa, ETIAS izni üç yıl boyunca veya pasaportun geçerlilik süresi boyunca geçerlidir ve bu süre zarfında birden fazla seyahatte kullanılabilir.



Giriş: Seyahat sırasında, havalimanı veya sınır yetkilileri ETIAS iznini kontrol eder. ETIAS onayı olmadan Schengen Bölgesi'ne giriş yapılamaz.