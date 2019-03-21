Etiyopya Hava Yolları, ABD basınında çıkan, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşen uçaktaki kaptan pilot Yared Getachew'in, Boeing 737 Max 8'e ilişkin eğitim almadığı yönündeki haberi yalanladı.



Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya Hava Yolları pilotlarının, Boeing'in önerdiği ABD Sivil Havacılık Dairesi (FAA) tarafından onaylı model değişikliklerinde pilotlara verilen "farklar eğitimini", Boeing 737 Max 8 uçuşları başlamadan önce aldıkları belirtildi.



Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait yine Max 8 tipi uçakla yaşanan kaza sonrasında da pilotların uçuş güvenliğine ilişkin ayrıca bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, "B-737 Max uçuş simülatörü, MCAS (Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi) problemlerini taklit edecek şekilde tasarlanmadı" ifadesi kullanıldı.



Boeing'in bu model uçaklarına yerleştirdiği MCAS, pilotlara yardımcı olarak uçağın kontrolüne destek oluyor.



Açıklamada ayrıca, "soruşturmanın devam ettiği bir sırada ilgili tüm tarafların sorumsuz ve gerçekleri yansıtmayan açıklamalardan kaçınması" istendi.



New York Times, dün yayınladığı kazaya ilişkin haberde, yaklaşık 8 bin saatlik uçuşa sahip olan kaptan pilot Yared Getachew'in, Boeing 737 Max 8'e ilişkin simülatör eğitimi almadığını ileri sürmüştü.

157 KİŞİ ÖLDÜ



Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.



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