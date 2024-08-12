Etiyopya-Somali gerilimi zirvesi: Fidan'ın ev sahipliğinde görüşülüyor

Diplomatik kaynaklar, Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelerin bakanlıkta sürdüğünü belirtti.



Tarafların karşılıklı bir araya gelmediğini aktaran kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın koordinasyonunda, Türkiye heyetinin "mekik diplomasisi" yürüttüğünün altını çizdi.



Kaynaklar, taraflarla ayrı ayrı görüşüldüğünü bildirerek, tarafların ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırılmaya çalışıldığını ve bunun "uzun bir süreç" olduğunu kaydetti.