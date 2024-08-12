Etiyopya-Somali gerilimi zirvesi: Fidan'ın ev sahipliğinde görüşülüyor

Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali heyetlerinin Ankara'daki görüşmesi Dışişleri Bakanlığı'nda devam ediyor.

Etiyopya-Somali gerilimi zirvesi: Fidan'ın ev sahipliğinde görüşülüyor

Diplomatik kaynaklar, ile heyetleri arasındaki görüşmelerin bakanlıkta sürdüğünü belirtti.

Tarafların karşılıklı bir araya gelmediğini aktaran kaynaklar, Dışişleri Bakanı 'ın koordinasyonunda, Türkiye heyetinin "mekik diplomasisi" yürüttüğünün altını çizdi.

Kaynaklar, taraflarla ayrı ayrı görüşüldüğünü bildirerek, tarafların ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırılmaya çalışıldığını ve bunun "uzun bir süreç" olduğunu kaydetti.

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