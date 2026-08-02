Etiyopya ve Tigray isyancıları arasındaki çatışmalar sona erdi

AFP'nin yerel ve güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Sudan sınırına yakın bölgelerde çıkan şiddet olaylarının ardından Etiyopya ordusu ile Tigray isyancıları arasındaki çatışmalar sona erdi.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyesi, anonim kalmak şartıyla yaptığı açıklamada bölgedeki gerilimin azaldığını belirtirken kaç kayıp yaşandığına dair bir bilgi vermedi.

Yetkililer, Shererina'da ağır topçu ve insansız hava araçlarının karıştığı çatışmaların Cumartesi sabahı başladığını, ertesi sabah da sona erdiğini ekledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik kaynağı da çatışmaların durduğunu doğruladı.

Siyasi partiler listesinden çıkarılan ancak bölgede etkisini sürdüren TPLF, Cumartesi günü federal yetkilileri "yıkıcı eylemlerini yoğunlaştırmak ve daha üst bir seviyeye taşımakla" suçladı.

Açıklamada ayrıca "büyük ölçekli bir piyade saldırısı" olarak nitelendirilen olay isyancılar tarafından kınandı.

Federal yetkililerden henüz bir yanıt gelmedi.

AFP, TPLF'nin iddialarını bağımsız olarak doğrulayamadı veya Shererina'da hangi güçlerin bulunduğunu tespit edemedi.

Batı Tigray'ın tartışmalı bölgesinde çatışmalar yaşanıyor; bu bölge, komşu Amhara bölgesel eyaletinden gelen milliyetçilerin kontrolünde.

Federal birlikler ve Tigray güçleri, aylardır Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray'ın kuzey sınırında konuşlanmış durumda ve her iki taraf da diğerini yeni bir çatışma çıkarmak istemekle suçluyor.

İki taraf arasında yaşanan kanlı çatışmanın sona ermesinden dört yıldan az bir süre sonra, TPLF'nin yerel milisler ve Eritre ordusu tarafından desteklenmesiyle yeni bir savaş korkusu arttı.

Afrika Birliği'nin tahminlerine göre, bu çatışmada en az 600 bin kişi hayatını kaybetti.