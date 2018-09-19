Merkezi İsviçre'de bulunan Ülke İçi Yerinden Edilenler İzleme Merkezinin (IDMC) verilerine göre, Oromiya ile Güney eyaleti sınırının yanı sıra Oromiya ve Somali eyaleti sınırında son bir yılda artan etnik çatışmalar sebebiyle 2018'in ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi yerinden oldu.



IDMC, yerinden olanların çok zor koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çekerek çatışmaların yaşandığı bölgelerde güvenliğin halen sağlanamadığını vurguladı.

Doğu, güney ve batı bölgelerinde etnik çatışmaların halen sürdüğü ülkede sadece hafta sonu başkent ve çevresindeki şiddet olayları sebebiyle 15 bin kişi yerinden edildi.



Merkezin rakamlarına göre, aynı dönemde iç savaşın yaşandığı Suriye'de 1,2 milyon kişi yerinden oldu. Merkez, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ise 950 bin kişinin yerinden olduğunu belirtti.

Yılın ilk yarısında şiddet olayları nedeniyle dünya genelinde 5,2 milyon kişi ülkeleri içinde yerinden edildi. Merkezin hazırladığı yerinden edilenler listesinde Etiyopya'yı Suriye, KDC, Nijerya, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti izliyor.

