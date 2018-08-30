Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Dire Dawa şehrinden Bishoftu’ya giden askeri helikopter, Oromiya eyaleti sınırları içerisindeki Doğu Shoa bölgesinde düştü.

Kaza sonucu helikopter içerisindeki 15 askeri personel ve 3 sivil yaşamını yitirdi.

Kazanın nedeni araştırılırken, helikopterin havadayken alev aldığı kaydedildi.