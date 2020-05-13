Etiyopya'da bin 305 kişi maske takmadığı için gözaltına alındı

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu, maske takmadıkları için olağanüstü hal düzenlemelerini ihlal etmekten gözaltına alınan bin 305 kişinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı 13.05.2020 - 22:59

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"Yakın mesafede maske yetmez"

"Yakın mesafede maske yetmez"

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da maske takmadan sokağa çıkan bin 305 kişi gözaltına alındı.

Addis Ababa Polisi, bin 305 kişinin kamuya açık alanlarda maske takmayı zorunlu kılan olağanüstü hal düzenlemelerini ihlal etmekten gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltılara tepki gösteren Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu, maske takmanın mühim bir önlem olmasına rağmen caddelerdeki keyfi tutuklamaların gereksiz olduğunu ifade etti.

Komisyon, bu uygulamanın bir an önce durdurulması ve tüm gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Ülkede şimdiye kadar 263 vaka tespit edildi, 5 kişi hayatını kaybetti.

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