Etiyopya'da halka corona virüse karşı oruç ve dua çağrısı

Etiyopya’da Müslüman ve Hristiyanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının sona ermesi için bir aylık dua ve oruç programı başlattı.

Anadolu Ajansı 07.04.2020 - 13:15

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Ülkedeki farklı din ve mezhepten grupları çatısı altında toplayan Etiyopya Din Konseyi, halka, salgının son bulması için dua etmeleri ve oruç tutmaları çağrısında bulundu.

Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde de kampanyaya destek vererek dini kurumların salgınla savaşta halkı bilinçlendirme görevi yürüttüklerini, sorunun üstesinden gelmek için kararlılığa ve birlikteliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yılın büyük çoğunluğunda hayvansal ürünlerin tüketilmediği bir çeşit oruç tutan Ortodoks Hristiyanlar ile Müslümanlar, ülkedeki en büyük iki dini grup. 

Şimdiye kadar 44 Kovid-19 vakasının görüldüğü Etiyopya’da yaşamını yitirenlerin sayısı da 2.

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