Etiyopya'da heyelan felaketi: 157 kişi öldü

Etiyopya'nın güneyinde meydana gelen heyelanda ölü sayısının 157'ye yükseldiği bildirildi.

Etiyopya'da heyelan felaketi: 157 kişi öldü

'nın güneyindeki Gofa bölgesindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısının 157'ye yükseldiği belirtildi.

Yetkililerden Misikir Mitiku, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de olabileceğini kaydetti.

Gofa Valisi Dagmawi Ayele, toplumun bu tip felaketlerle başa çıkmak için daha donanımlı olması gerektiğini belirtti.

Ayele, arama-kurtarma çalışmaları ile heyelanın sebep olduğu can kaybı, zarar ve ziyana yönelik tespit çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Güney Etiyopya'da toprak kaymaları daha çok yağmur mevsimi olan haziran-ağustos döneminde meydana geliyor.

Etiyopya'nın güneyinde dün heyelan nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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