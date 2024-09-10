Etiyopya'da idam mahkumu 178 askeri personele af

Etiyopya hükümeti, Amhara bölgesinde Tigray güçleriyle çatışmalar sırasında işledikleri suçlar nedeniyle ölüm cezasına çarptırılan 178 askeri personele af çıkarıldığını duyurdu.

Etiyopya'da idam mahkumu 178 askeri personele af

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tigray güçleriyle çatışmalar sırasında 178 personelin anayasal görevlerini terk ettikleri, hem orduya hem de halka karşı ciddi suçlar işledikleri için askeri mahkemeler tarafından daha önce mahkum edildikleri bildirildi.

Açıklamada, ölüm cezasına çarptırılan 178 askeri personelin "Etiyopya yeni yılı" kutlamaları kapsamında affedildiği belirtilerek, af kararının, resmi af taleplerinin sunulması ve Af Kurulu tarafından yürütülen incelemenin ardından onaylandığı ifade edildi.

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın ardından bölge yönetimi TPLF'ye geçmiş, örgüt ise silahsızlanmıştı.

Kendine özgü takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya, yeni yılı eylül ayında kutluyor.

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