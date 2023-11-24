Etiyopya'da kuraklık: 50'den fazla kişi açlıktan hayatını kaybetti

Addis Standard'ın haberine göre, kuraklıktan ötürü mahsullerin telef olduğu Tigray'ın Abergelle Yechila bölgesinde en az 46 kişi, Amhara eyaletinin Waghemra bölgesinde 6 kişi açlıktan ötürü hayatını kaybetti.



Öte yandan, kuraklık sonucu binlerce besi hayvanı da telef oldu.



Kuzeyde kuraklıkla mücadele eden ülke, doğu ve güney bölgelerinde de sellerin yol açtığı felaketle boğuşuyor. Sellerden ötürü binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.



Etiyopya'nın komşusu Kenya ve Somali'de de görülen sel felaketi sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.



Tigray'daki çatışmaların ardından hırsızlık ve yolsuzluk gibi sorunlardan ötürü Birleşmiş Milletler ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı bölgeyi aylarca yardım göndermemişti. Operasyonlardaki güvenlik önlemleri ve kontrollerin sağlanmasının ardından geçen ay yardım çalışmaları yeniden başlatılmıştı.