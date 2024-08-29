Etiyopya'da sel felaketi: 400 bin kişi tehlike altında

Etiyopya, şiddetli yağışların ardından gelen sel felaketiyle sarsıldı.

Amhara Eyaleti yetkililerinden Tesfaw Batable, Amhara TV'ye yaptığı açıklamada, eyaletteki sel ve heyelan riskine dikkat çekti.



Batable, Amhara'nın 32 bölgesinde yağışların aralıksız devam ettiğini, yaklaşık 400 bin kişinin heyelan ve sel tehlikesi altında yaşadığını belirtti.



Sel ve heyelanlardan etkilenen Kuzey Gondar, Güney Gondar ve Wag Hemra bölgelerinde durumun kritik olduğunu söyleyen Batable, olası afetlere karşı gerekli tedbirlerin alınmaya çalışıldığını ifade etti.



Etiyopya Meteoroloji Enstitüsü de şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan riskinin artacağı uyarısı yaptı.



Amhara'da 27 Ağustos'ta şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 23 kişi hayatını kaybetmişti.

