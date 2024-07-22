Etiyopya’da toprak kayması: 55 ölü

Etiyopya’nın Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında en az 55 kişi hayatını kaybetti.



Etiyopya’nın güneyinde yer alan Gofa bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle sabah saatlerinde toprak kayması meydana geldi.



Gofa Bölgesi İletişim İşleri Departmanı, toprak kaymasında en az 55 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.



Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Gofa’da 2018 yılında bir hafta arayla meydana gelen iki ayrı toprak kaymasında da en az 32 kişi hayatını kaybetmişti.