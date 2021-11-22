Etiyopya'daki Türk vatandaşlarına çağrı: Ülkeden ayrılın

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, Etiyopya'daki Türk vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.11.2021 - 23:27

Etiyopya'daki Türk vatandaşlarına çağrı: Ülkeden ayrılın

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Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, ordu birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "'nın güvenlik durumundaki hızlı gelişmeler karşısında, ülkede bulunan vatandaşlarımızın tarifeli uçaklarla Etiyopya'dan ayrılmaları tavsiye edilir" denildi.

Öte yandan açıklamada Büyükelçiliğe ait telefon ve e-posta bilgileri paylaşıldı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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