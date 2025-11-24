Etiyopya'daki yanardağı 12 bin yıllık uykusundan uyandı
24.11.2025 16:28
AP
AFP
Etiyopya'da bulunan Hayli Gubbi Yanardağı 12 bin yıllık uykusundan uyanarak kül bulutları oluşturmaya başadı.
Etiyopya'nın Afar bölgesinde bulunan Hayli Gubbi yanardağı yaklaşık 500 metre yükseklikte. Hayli Gubbi, iki tektonik plakanın birleştiği, yoğun jeolojik aktivitenin yaşandığı Rift Vadisi'nde yer alıyor.
Yanardağdan yükselen kül bulutlarının Yemen, Umman, Hindistan ve Kuzey Pakistan'a sürüklendiğini bildirdi.Afar yetkilileri henüz can kaybı veya tahliye konusunda açıklama yapmadı.