Etiyopyalı ve Kenyalı balıkçılar arasında çatışma: 13 ölü, 3 yaralı, 22 kayıp

Etiyopya ve Kenyalı balıkçılar arasında Kenya-Etiyopya sınırındaki Omo Nehri yakınlarında yer alan Lopeimukat ve Natira bölgelerinde çatışma çıktı. Çatışma sonucu 13 Etiyopyalı hayatını kaybetti, 3 Etiyopyalı da yaralandı. 22 Kenyalı ise kayboldu.



Kenya'nın Turkana Valisi Jeremiah Lomorukai, çatışmaların geçtiğimiz cumartesi akşamı patlak verdiğini belirterek, 15 teknenin çalındığını ifade etti. Lomorukai, Etiyopya'nın Dasenech etnik grubundan 6 balıkçının kurtarılarak ülkelerine iade edildiğini açıkladı.



Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, sınıra ek güvenlik güçleri konuşlandırıldığını ve Etiyopya tarafıyla temasa geçerek iki topluluk arasında barışı sağlamak için çalıştıklarını duyurdu.