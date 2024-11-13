Etki ajanlığı nedir, ne demek? Etki ajanlığı neyi amaçlar?

Etki ajanlığı, bir ülkenin, örgütün ya da bireyin, bir başka ülkenin veya toplumun düşünce yapısını, kararlarını, kamuoyunu veya siyasi yapısını kendi çıkarları doğrultusunda etkilemek amacıyla dolaylı yollarla yürüttüğü manipülatif faaliyetleri ifade eder.



Bu faaliyetler, bilgi savaşları, propaganda, sosyal medya kampanyaları, sivil toplum kuruluşları veya medya üzerinden yapılan yönlendirmeler gibi birçok stratejiyle yürütülebilir.



ETKİ AJANLIĞI NEYİ AMAÇLAR?



Etki ajanları, hedef aldıkları topluma veya grubun içine entegre olarak onların güvenini kazanmaya çalışır, böylece propaganda ya da dezenformasyon faaliyetlerini daha ikna edici hale getirirler.



Bu kişilerin veya grupların, çoğu zaman kim oldukları ya da asıl amaçları açıkça belli olmaz ve faaliyetleri gizli veya üstü kapalı bir şekilde yapılır.



Özellikle jeopolitik mücadelelerde, seçimlerde, toplumsal hareketlerde veya dış politikada önemli bir silah olarak kullanılabilir.



Etki ajanlığı günümüzde, sosyal medya ve dijital teknolojilerin gelişmesiyle daha yaygın ve etkili hale gelmiş, özellikle algı yönetimi ve kamuoyu yönlendirme alanında oldukça sık başvurulan bir yöntem olmuştur.

