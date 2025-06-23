Etkileşim için bebeğini zehirlediği iddia edilen fenomen tutuklandı

Kimliği yasal nedenlerle açıklanmayan kadının, kızını aylar boyunca bilinçli şekilde ilaçlarla zehirlediği ve bu süreci sosyal medya hesaplarında paylaşarak dikkat çekmeye çalıştığı öne sürülüyor.

ÖLÜMCÜL HASTALIK YALANI

Kadın, bebeğinin ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini öne sürerek başlattığı GoFundMe kampanyası aracılığıyla yaklaşık 60 bin Avustralya doları (yaklaşık 1,3 milyon TL) bağış topladı. Ancak polis, bu paranın sahte bir hikâyeyle elde edildiğini ve şu anda tüm bağışların iade edildiğini açıkladı.



Mahkeme belgelerine göre, fenomen kadın hakkında çocuğa zarar verme amacıyla zehir verme suçundan 5 ayrı dava, tehlikeli maddeyle suç işlemeye hazırlık suçundan 3 dava, işkence, dolandırıcılık ve çocuk istismarı materyali üretimi gibi ciddi suçlamalar yöneltilmiş durumda.

ESKİ İLAÇLARI KULLANDIRMIŞ

Savcılık, kadının doktor izni olmaksızın evde bulunan başka kişilere ait eski ilaçları kızına kullandırdığını öne sürdü. İlk şikayet, geçen yıl 15 Ekim’de yapıldı. Kadın, o sırada çocuğunun Brisbane’deki bir hastaneye kaldırıldığını kabul etmişti.



Davayı takip eden Brisbane Sulh Ceza Mahkemesi, 23 Haziran Pazartesi günü yapılan duruşmada, sanığın avukat ekibinin 8 haftalık ek süre talebini kabul etti. Savunma avukatlarından Mathew Cuskelly, dosyada aşırı miktarda tıbbi belge bulunduğunu ve ikinci bir avukatın yalnızca bu belgeleri incelemekle görevlendirildiğini söyledi.



Henüz mahkemeye sunulmayan bazı kanıtlar arasında, hastanede ele geçirilen bir ilaca ait DNA analizleri ve kefalet şartlarının ihlaliyle ilgili materyaller de bulunuyor. Ancak kadına, bu aşamada kefalet ihlaliyle ilgili ek bir suçlama yöneltilmedi.



Dosyada adı geçen eski eşin de polis ifadesinde durumu bildirdiği öğrenilirken, sanığın bir sonraki duruşmaya katılması gerekmiyor. Dava, 1 Ağustos tarihine ertelendi.