Etkileşim için canını hiçe saydı: Tren raylarına yatan 12 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Olay, 29 Haziran’da Boudh bölgesindeki Talupali köyü yakınlarında, Purunapani istasyonu civarında gerçekleşti.



NDTV’nin haberine göre çocuk, arkadaşlarıyla birlikte bu tehlikeli gösteriyi cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde çocuğun rayların arasına uzanarak trenin üstünden geçmesini beklediği görülüyor. Videoda çocuğun hareket etmeden yattığı, trenin büyük bir hızla üstünden geçtiği anlar, sosyal medyada yayılınca ülkede büyük tepki çekti.



ÜÇ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Polis üç çocuğu da gözaltına alırken, Demiryolu Koruma Gücü (RPF) iki çocuk hakkında dava açtı. RPF yetkilileri olayın faciayla sonuçlanabileceğini vurgulayarak köyde ailelere tren güvenliği hakkında bilgilendirme yaptı.



Bu olayın ardından bölgede raylarda yürümek, raylarda tehlikeli hareketler yapmak gibi davranışların cezaları hakkında bilinçlendirme kampanyası başlatıldı.