Etna Yanardağı bir kez daha patladı: Turistler kaçarken görüntülendi

KIRMIZI KOD YAYINLANDI

Toulouse Volkanik Kül Danışma Merkezi (VAAC), bugün meydana gelen patlama nedeniyle havacılık için kısa bir "kırmızı kod" yayınladı.



Çoğunlukla su ve kükürtdioksitten oluşan kül bulutunun "güneybatıya doğru sürüklendiği" aktarıldı.



Görüntüler, volkandan dışarıya doğru patlayan sıcak kaya, kül ve gazdan oluşan bir çığı ortaya koyuyor.



Etna geçtiğimiz aylarda bir kez daha patlamış ve kızıl lavlar akıtarak görsel şölen oluşturmuştu.