Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

İtalya'nın güneyindeki Katanya kentinde bulunan aktif yanardağlardan Etna'nın, dün akşamdan bu sabah erken saatlere kadar güçlü şekilde patlayarak kül ve lav püskürttüğü bildirildi.

Lav akışı, 10 Ağustos’ta 3 bin metre rakımda Bocca Nuova ile Güneydoğu kraterleri arasında açılan effüzif çatlak tarafından besleniyor ve 14 Ağustos’ta yeniden etkin hale geldi.

En ileri lav hattı yaklaşık 2 bin 700 metre yüksekliğe ulaştı. Bu sırada Güneydoğu Krateri’nden farklı şiddetlerde süren patlamalı faaliyet, zirve bölgesine kül yayılmasına neden olurken, havacılık alarmı turuncu seviyede tutuluyor.