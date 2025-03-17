Etna Yanardağı patladı: Lavların arasında kayak yaptı!

YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Yanardağ rehberi Davide Tomasello'nun gün batımında kaydedilen görüntülerde 1 kilometrelik lav akıntısının yakında kayak yapması hem hayranlık uyandırdı hem de bu anları izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.



Söz konusu çekimi yapabilmek için yanında 3 adet yedek drone götürdüğünü ifade eden Turner, "İnsansız hava aracını uçururken çok yüksek rüzgarlar ve uçan lavla çarpışma riski gibi bazı zorluklar vardı. En iyi görüntüler aksiyona yakın uçarak elde edilir, bu yüzden risk almaya istekliydim. Çevre çok soğuktu ve bu da lavlara yakın uçarken aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı oldu" dedi.