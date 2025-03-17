Etna Yanardağı patladı: Lavların arasında kayak yaptı!
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlarından Etna bir kez daha patladı. Bu sırada FPV drone ile kaydedilen görüntüler görsel şölen oluşturdu. Bir tur rehberinin lavların hemen yanında kayak yapması ise yürekleri ağızlara getirdi.
İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı'nın patlamasını görüntülemek için bölgeye giden 26 yaşındaki drone pilotu Josh Turner, çektiği görüntüler ile hayran bıraktı.
Sekiz yıldır Fpv drone pilotluğu yapan Turner, Etna'nın patladığı anları görüntülemek için önce Piano Provenzana'daki kayak asansörlerinin tepesinden tırmandı, ardından da Etna'nın batı yamacının etrafından geçerek yaklaşık 3 bin 100 metre yükseklikte lav çatlağının tepesine ulaştı.
Şubat ayında kaydedilen görüntüleri çekebilmek için dağın etrafında 4 saatlik yürüyüş yapan Turner, dağın zirvesinde büyük bir patlama olduğu sırada dron ile tepesinden geçerek eşsiz görüntüler kaydetti.
YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Yanardağ rehberi Davide Tomasello'nun gün batımında kaydedilen görüntülerde 1 kilometrelik lav akıntısının yakında kayak yapması hem hayranlık uyandırdı hem de bu anları izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.
Söz konusu çekimi yapabilmek için yanında 3 adet yedek drone götürdüğünü ifade eden Turner, "İnsansız hava aracını uçururken çok yüksek rüzgarlar ve uçan lavla çarpışma riski gibi bazı zorluklar vardı. En iyi görüntüler aksiyona yakın uçarak elde edilir, bu yüzden risk almaya istekliydim. Çevre çok soğuktu ve bu da lavlara yakın uçarken aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı oldu" dedi.
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