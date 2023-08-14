Etna Yanardağı'nda patlama

BBC'nin haberine göre, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda dün gece patlama meydana geldi.



İtalyan yetkililer, patlamanın, bir "ön uyarı" anlamına geldiğini, yanardağ ile ilgili uyarı seviyesinin bir kademe yükseltildiğini açıkladı.



Patlamanın ardından Sicilya bölgesindeki Katanya Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici süreyle durduruldu.



İtalyan Ansa ajansının haberinde, Katanya Havalimanı'nın yerel saatle 13.00'a kadar tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

THY'DEN AÇIKLAMA



Türk Hava Yolları (THY) ise patlamanın ardından TK1395 ve TK1396 sefer numaralı İstanbul-Katanya-İstanbul seferleri geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.



THY'den yapılan açıklama şöyle:



"İlgili uçuşlarda bulunan yolcularımızın mağdur olmaması için bugün TK6880 ve TK6881 sefer sayılı ilave Palermo uçuşları planlanmıştır." NTV’yi sosyal medyadan takip edin