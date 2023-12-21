Euro-Med: Gazze'nin yüzde 71'i aşırı açlık çekiyor

Açıklamada, Gazze'deki soykırımının başlangıcından bu yana İsrail'in, Gazze Şeridi'ne kapsamlı bir abluka uygulayarak 2,3 milyondan fazla Gazzeliye gıda, su, yakıt ve diğer insani ihtiyaç maddelerinin ulaşmasını engellediği vurgulandı.



İsrail'in açlığı bir silah olarak kullandığı belirtilen açıklamada, Gazze'deki fırınların, fabrikaların, gıda depolarının ve su istasyonlarının bombalandığı anımsatıldı.



Açıklamada, "Gazze sakinlerinin, İsrail'in toplu cezalandırma politikası" kapsamında gıda krizi içinde bırakıldığı kaydedildi.



Gazze'dekilerin kasten aç bırakılmasının savaş suçu olduğu hatırlatılan açıklamada, Gazze'de "kalıcı ateşkes" çağrısı yapıldı.