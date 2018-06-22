Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) Fas ile İspanya arasındaki deniz üzerinden Avrupa'ya çocuk kaçakçılığı yapan bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda 28 kişinin yakalandığını duyurdu.



Europol'den yapılan açıklamada, İspanya'da yakalanan suç örgütüne mensup 28 kişinin, Fas ile İspanya arasındaki deniz üzerinden tahminen 100'den fazla çocuğu, farklı ulaşım araçları ile tehlikeli ortamlarda taşıdıkları belirtildi.



Açıklamada, örgütün, çocukları, kullanılan ulaşım araçları ve hava şartlarına göre 2 ile 8 bin avro arasında bir karşılık ile Avrupa'ya taşıdıkları aktarıldı.



Çocukların İspanya'ya ulaştıklarında örgütün emri ile polise başvurup kimsesiz olduklarını söyledikten sonra yurtlara yerleştirildikleri ve daha sonra oturum için evraklarının hazırlandığı ifade edildi.



Operasyonda yakalanan 28 şüphelinin evlerinde çok sayıda sahte evrak, elektronik cihaz ve telefon ele geçirildiği kaydedildi.