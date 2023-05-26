Europol’den uyuşturucu şebekesine operasyon

Balkanlarda uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi.

Operasyon, Europol koordinasyonunda Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek, Hollanda, İtalya, Belçika ve Alman güvenlik birimlerince gerçekleştirildi.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ve silah ticareti yapan şebeke üyesi 37 kişinin yakalandığı ve bunların 15'inin tutuklandığı belirtildi.

Operasyonda, 148 bin euro, 15 kilo uyuşturucu, 12 silah, çok sayıda mermi ve patlayıcı madde ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, polis üniforması ve sahte kimliklerin bulunduğu aktarıldı.



Açıklamada, Bosna-Hersek vatandaşı olan şebeke liderinin İtalya'da kesinleşmiş 4 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde olduğu ve örgütün Avrupa'daki faaliyetlerini buradan yönettiği bilgisine yer verildi.