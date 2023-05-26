Europol’den uyuşturucu şebekesine operasyon

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın (Europol) koordinasyonunda 7 ülkenin güvenlik birimlerince yürütülen operasyonda, Balkanlarda uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan şebekenin çökertildiği ve şebekeye mensup 37 kişinin yakalandığını bildirildi.

Europol’den uyuşturucu şebekesine operasyon

Balkanlarda ve silah kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi. 

Operasyon, Europol koordinasyonunda Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek, Hollanda, İtalya, Belçika ve Alman güvenlik birimlerince gerçekleştirildi.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ve silah ticareti yapan şebeke üyesi 37 kişinin yakalandığı ve bunların 15'inin tutuklandığı belirtildi.

Operasyonda, 148 bin euro, 15 kilo uyuşturucu, 12 silah, çok sayıda mermi ve patlayıcı madde ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, üniforması ve sahte kimliklerin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Bosna-Hersek vatandaşı olan şebeke liderinin İtalya'da kesinleşmiş 4 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde olduğu ve örgütün 'daki faaliyetlerini buradan yönettiği bilgisine yer verildi.

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