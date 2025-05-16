Eurovision 2025’te finalistleri belli oldu: Siyasi gerilim gölgesinde final heyecanı

FİNALE YÜKSELEN ÜLKELER BELLİ OLDU



İlk yarı finalin kazananları (13 Mayıs):

Norveç, Arnavutluk, İsveç, İzlanda, Hollanda, Polonya, San Marino, Estonya, Portekiz, Ukrayna.

İkinci yarı finalin kazananları (15 Mayıs):

Ermenistan, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İsrail, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta.



Bu 20 ülkeye doğrudan final bileti alan İsviçre, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık da eklendiğinde, finalde toplam 26 ülke yarışacak.



Türkiye, 2012’den bu yana Eurovision’a katılmıyor. Son kez Can Bonomo'nun temsili ile katılan Türkiye, 2003 yılında Sertab Erener’in zaferiyle tarih yazmıştı. Ancak yarışma Türkiye’den resmi Eurovision YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.



ÜLKELERİN BİRİNCİLİKLERİ



Eurovision tarihinde en çok kazanan ülkeler arasında 7 birincilikle İrlanda ve İsveç öne çıkıyor. Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg 5’er kez; İsrail 4, Norveç, Danimarka, İtalya, Ukrayna ve İsviçre 3’er kez kazandı. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkenin birer birinciliği bulunuyor.



AVRUPA'DA OLMAYAN ÜLKELER NASIL KATILIYOR?



Eurovision Avrupa sınırlarının ötesine uzanıyor. Avustralya, 2015’te yarışmanın 60. yılına özel olarak davet edildikten sonra kalıcı katılımcılar arasında yer aldı. Ancak kazansa bile ev sahipliği yapamıyor. İsrail ise Avrupa Yayın Birliği (EBU) üyesi olduğu için yarışmaya katılabiliyor.



OYLAMA SİSTEMİ VE BÜYÜK FİNAL



Final oylaması hem halk hem jüri oylarıyla yapılıyor. Her ülke en beğendiği 10 şarkıya 12, 10, 8 ve ardından 7’den 1’e kadar puan veriyor. Ancak ülkeler kendi temsilcilerine oy veremiyor.



Eurovision 2025 finali, 17 Mayıs Cumartesi saat 22:00’de başlayacak. Türkiye’den izleyiciler, yarışmayı resmi Eurovision YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilecek.