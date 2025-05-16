Eurovision 2025’te finalistleri belli oldu: Siyasi gerilim gölgesinde final heyecanı
Bu yıl 69'uncusu düzenlenen Eurovision 2025 finalistleri belli oldu.
Bu yıl 69’uncu kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda büyük final heyecanı yaklaşıyor.
İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleştirilen organizasyonda iki yarı finalin ardından finalist ülkeler belli oldu.
17 Mayıs Cumartesi akşamı yapılacak büyük finalde toplam 26 ülke sahneye çıkacak.
13 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen yarı finaller sonucunda toplam 20 ülke final bileti alırken; “Büyük Beşli” olarak bilinen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık finale katılacak.
2024 yılında Nemo'nun The Code adlı şarkısıyla birincilik kazanan ev sahibi ülke İsviçre de direkt finale katılacak.
PROTESTOLAR DEVAM ETTİ
Eurovision son yıllarda müzikten çok politik atmosferle anılıyor. Bu yıl da İsrail’e yönelik tepkiler yarışmaya damga vurdu. İkinci yarı finalde sahne alan İsrailli temsilci Yuval Raphael’in performansı sırasında seyirci görüntüleri canlı yayında gösterilmedi. Yalnızca şarkıcının sesi ekrana yansıtıldı.
Raphael’in prova performansında ise seyircilerin Filistin bayraklarıyla yaptığı protestolar dikkat çekti. Organizasyon, “güvenlik” gerekçesiyle Filistin bayrağı taşıyan bazı kişileri salondan uzaklaştırdı.
Eurovision’a geçmişte katılmış 70’i aşkın şarkıcı, müzisyen ve söz yazarı, İsrail’in yarışmadan çıkarılması için Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) mektup yazmıştı. Mektubu imzalayan sanatçıların arasında Hadise de yer almıştı.
FİNALE YÜKSELEN ÜLKELER BELLİ OLDU
İlk yarı finalin kazananları (13 Mayıs):
Norveç, Arnavutluk, İsveç, İzlanda, Hollanda, Polonya, San Marino, Estonya, Portekiz, Ukrayna.
İkinci yarı finalin kazananları (15 Mayıs):
Ermenistan, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İsrail, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta.
Bu 20 ülkeye doğrudan final bileti alan İsviçre, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık da eklendiğinde, finalde toplam 26 ülke yarışacak.
Türkiye, 2012’den bu yana Eurovision’a katılmıyor. Son kez Can Bonomo'nun temsili ile katılan Türkiye, 2003 yılında Sertab Erener’in zaferiyle tarih yazmıştı. Ancak yarışma Türkiye’den resmi Eurovision YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.
ÜLKELERİN BİRİNCİLİKLERİ
Eurovision tarihinde en çok kazanan ülkeler arasında 7 birincilikle İrlanda ve İsveç öne çıkıyor. Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg 5’er kez; İsrail 4, Norveç, Danimarka, İtalya, Ukrayna ve İsviçre 3’er kez kazandı. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkenin birer birinciliği bulunuyor.
AVRUPA'DA OLMAYAN ÜLKELER NASIL KATILIYOR?
Eurovision Avrupa sınırlarının ötesine uzanıyor. Avustralya, 2015’te yarışmanın 60. yılına özel olarak davet edildikten sonra kalıcı katılımcılar arasında yer aldı. Ancak kazansa bile ev sahipliği yapamıyor. İsrail ise Avrupa Yayın Birliği (EBU) üyesi olduğu için yarışmaya katılabiliyor.
OYLAMA SİSTEMİ VE BÜYÜK FİNAL
Final oylaması hem halk hem jüri oylarıyla yapılıyor. Her ülke en beğendiği 10 şarkıya 12, 10, 8 ve ardından 7’den 1’e kadar puan veriyor. Ancak ülkeler kendi temsilcilerine oy veremiyor.
Eurovision 2025 finali, 17 Mayıs Cumartesi saat 22:00’de başlayacak. Türkiye’den izleyiciler, yarışmayı resmi Eurovision YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilecek.
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