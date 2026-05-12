Eurovision 2026 heyecanı bu akşam başlıyor

Müzik dünyasının en büyük organizasyonlarından Eurovision şarkı yarışması protestoların gölgesinde başladı. 70'inci kez düzenlenen yarışma İsrail tartışmaları nedeniyle tarihindeki en büyük krizi yaşıyor.

Yarışmaya bu yıl 35 ülke katılıyor. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya, İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi nedeniyle Eurovision'dan çekilmişti.

TEPKİLER YALNIZCA YAYINCILARLA SINIRLI DEĞİL

Bir tepki de Uluslararası Af Örgütü'den geldi. İsrail'in yarışmaya katılmasının insanlığa ihanet ve çifte standart olduğu belirtildi.

Aralarında Brian Eno ve Massive Attack gibi isimlerin bulunduğu binden fazla sanatçı boykot çağrısı yapan açık mektuplara imza attı.

2024 BİRİNCİSİ ÖDÜLÜNÜ İADE EDECEK

2024 Eurovision birincisi Nemo da protesto amacıyla ödülünü iade edeceğini açıkladı.

Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği yeni kurallar getirdi. Hükümetler ve üçüncü taraf destekli oy kampanyalarını yasakladı..

İSRAİL KRİZİ GİDEREK BÜYÜYOR

Buna rağmen İsrail delegasyonu sosyal medyada “İsrail için 10 kez oy verin” çağrısı yapan videolar yayımladı ve Avrupa Yayın Birliği tarafından resmi uyarı aldı.

Krizin odağındaki İsrail'i “Michelle” isimli şarkısıyla Noam Bettan temsil edecek.

Protestolar artarsa Eurovision’un “Avrupa’yı birleştiren kültürel etkinlik” imajının ciddi biçimde zarar görebileceği değerlendiriliyor.

Avusturya'nın ev sahipliği yaptığı yarışmanın büyük finali 16 Mayıs'ta Viyana’da düzenlenecek.