Eurovision 2026'da finalistler bu akşam belli oluyor

Bu akşam 22.00'de başlayacak yarışmada ilk 10'a giren ülkeler 16 Mayıs Cumartesi günü Büyük Final'de yer alacak. Ev sahibi Avusturya ve 2 yarı finalden gelen 20 ülkeyle beraber Eurovision 'un “Büyük Dörtlüsü" Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya ile birlikte toplam 25 ülke yarışmayı kazanmak için sahnede olacaklar.

Yarışma Türkiye 'de televizyondan yayınlanmıyor ancak Eurovision, Youtube üzerinden de yarışmayı canlı yayınlıyor.

İSRAİLLİ ŞARKICI PROTESTO EDİLDİ

İlk yarı finalde 10. sırada sahneye çıkan İsrail 'in temsilcisi Noam Bettan, seyircilerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Salonda bulunan izleyiciler, İsrailli şarkıcıyı protesto etti.

"Soykırımı durdurun" seslerinin yükseldiği ve bu seslerin canlı yayına da yansıdığı yarışmada salonda bulunan bazı seyirciler Filistin bayrağı açarak İsrail'in soykırımına uğrayan Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Üzerlerine "Özgür Filistin" yazıları yazan, Filistin bayrakları çizen ve “soykırımı durdurun” sloganı atan göstericiler salondan zor kullanılarak çıkartıldı.

Yarı final öncesinde de Viyana sokaklarında toplanan kalabalık İsrail'in katılımına tepki gösterdi. Viyana'da geniş güvenlik önlemleri alındı.