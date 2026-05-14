Eurovision 2026'da finalistler bu akşam belli oluyor
14.05.2026 16:55
Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleniyor
70'inci kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail tartışmalarının gölgesinde başladı. Yarışmanın 2. Yarı Finali bu akşam 22.00'de başlayacak ve finalistler belli olacak.
70. Eurovision Şarkı Yarışması'nda finalistler bu akşam belli olacak. 2. Yarı Final'de 15 ülke, 16 Mayıs'ta düzenlenecek Büyük Final'in biletini kapmak için yarışacak.
Bulgaristan'ın ilk şarkı olarak sahne alacağı 2. Yarı Final'de Azerbaycan 2. sırada performans sergileyecek. 15 ülkenin yer alacağı yarı finalde en yüksek oyları toplayan 10 ülke Büyük Final'de yarışmaya hak kazanacak.
2. Yarı Final'de 2025 yılının kazanan şarkısı “Wasted Love” da oylamadan önce sahnede şarkıcı JJ tarafından değil yarışmanın sunucuları tarafından seslendirilecek.
Estonyalı Vanilla Ninja ilk yarı finalde performans sergilemişti
Bu akşam 22.00'de başlayacak yarışmada ilk 10'a giren ülkeler 16 Mayıs Cumartesi günü Büyük Final'de yer alacak. Ev sahibi Avusturya ve 2 yarı finalden gelen 20 ülkeyle beraber Eurovision'un “Büyük Dörtlüsü" Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya ile birlikte toplam 25 ülke yarışmayı kazanmak için sahnede olacaklar.
Yarışma Türkiye'de televizyondan yayınlanmıyor ancak Eurovision, Youtube üzerinden de yarışmayı canlı yayınlıyor.
İSRAİLLİ ŞARKICI PROTESTO EDİLDİ
İlk yarı finalde 10. sırada sahneye çıkan İsrail'in temsilcisi Noam Bettan, seyircilerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Salonda bulunan izleyiciler, İsrailli şarkıcıyı protesto etti.
"Soykırımı durdurun" seslerinin yükseldiği ve bu seslerin canlı yayına da yansıdığı yarışmada salonda bulunan bazı seyirciler Filistin bayrağı açarak İsrail'in soykırımına uğrayan Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi.
Üzerlerine "Özgür Filistin" yazıları yazan, Filistin bayrakları çizen ve “soykırımı durdurun” sloganı atan göstericiler salondan zor kullanılarak çıkartıldı.
Yarı final öncesinde de Viyana sokaklarında toplanan kalabalık İsrail'in katılımına tepki gösterdi. Viyana'da geniş güvenlik önlemleri alındı.