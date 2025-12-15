Eurovision 2026’ya katılacak ülkeler belli oldu

Eurovision Şarkı Yarışması’nın 2026 organizasyonunda tam 35 ülke sahne alacak. Organizasyon komitesi, İsrail’in yarışmaya katılımı nedeniyle beş ülkenin boykot kararı almasına rağmen, yarışmanın Avusturya’nın başkenti Viyana’da planlandığı şekilde yapılacağını duyurdu.

İsrail’in Gazze’de iki yıldır sürdürdüğü saldırılar, dünyanın en büyük canlı televizyon müzik etkinliği olan Eurovision’dan dışlanması yönünde çağrılara yol açmıştı. Ancak Avrupa Yayın Birliği (EBU), 4 Aralık’ta yaptığı toplantıda İsrail’in yarışmada olup olmayacağının oylanmasına gerek olmadığına karar verdi.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Kararın üzerine İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya’daki kamu yayıncıları, Mayıs ayında Viyana’da düzenlenecek yarışmayı boykot edeceklerini açıkladı.

Avrupa Yayın Birliği, yarışmaya katılacak yayıncıların listesini yayımlayarak, toplam 35 ülkenin Viyana’ya şarkı ve sanatçı göndereceğini bildirdi.

Bu yıl İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen yarışmaya 37 ülke katılmış, Avusturyalı opera sanatçısı JJ, “Wasted Love” adlı şarkısıyla birinciliği kazanmıştı.

YARIŞMAYA GERİ DÖNEN ÜLKELER DE VAR

Beş ülkenin boykotuna rağmen katılımcı sayısının 35’te kalmasının nedeni ise Bulgaristan, Romanya ve Moldova’nın yarışmaya geri dönmesi oldu. Söz konusu ülkeler sırasıyla üç, iki ve bir yıllık aranın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıkacak.

Eurovision Direktörü Martin Green, yaptığı açıklamada, “Eurovision Şarkı Yarışması’nın 70’inci yılını kutlamaya hazırlanırken, bu organizasyonun seslerin, kültürlerin, dillerin ve müziğin bir araya geldiği bir alan olmaya devam ettiğini görüyoruz. Zor bir dünyada, daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu gösterebildiğimiz bir yer.” ifadelerini kullandı.

Green, Bulgaristan, Romanya ve Moldova’nın dönüşünün, “Eurovision’un kalıcı gücünün ve müzikle birleşmenin ne anlama geldiğinin canlı bir hatırlatıcısı” olduğunu vurguladı.